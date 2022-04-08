Пятеро украинских военных удостоены звания Героя Украины

Президент подписал указ о награждении государственными наградами.
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 344 военнослужащих ВСУ. Еще пятеро защитников отечества стали Героями Украины.
Об этом глава государства сообщил в своем обращении вечером в четверг, 7 апреля.
Соответствующие указы президент подписал перед записью этого обращения.
“Искренне благодарен за службу каждому нашему защитнику. Искренне благодарен каждой нашей защитнице! Искренне благодарен за смелость Украинского народа”, — сказал президент.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина нуждается в большем оружии для того, чтобы заставить российские войска покинуть наше государство.
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