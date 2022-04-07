Зеленский сообщил, в каком оружии нуждается Украина

Чем быстрее Украина получит эту помощь, тем больше жизней украинцев смогут спасти.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина нуждается в оружии для того, чтобы заставить российские войска покинуть наше государство.

Об этом он сказал 7 апреля, выступая перед парламентом Греции.

В частности, систем противовоздушной обороны, артиллерийских систем и снарядов к ним, бронетехники и других вещей, о которых все на Западе прекрасно знают.

"Чем быстрее Украина получит эту помощь, тем больше жизней мы сможем спасти в Украине", – сказал Зеленский.

Напомним, Россия начала новую депортацию людей с юга Украины. Уже как минимум десятки тысяч людей вывезены на территорию РФ и на временно оккупированные территории Украины – это жители Мариуполя и других городов и громад, которые оказались под ударами российских войск.

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