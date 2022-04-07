Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Британская разведка рассказала о планах и проблемах России на Донбассе

Дата публикации
Просмотры
4744
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Британская разведка рассказала о планах и проблемах России на Донбассе

Российские убийцы уничтожают украинскую инфраструктуру, что ослабит возможности ВСУ.

Британская разведка опубликовала новый отчет о планах российских убийц на украинском Донбассе. Там отметили, что пока этот регион является приоритетным для оккупантов.

Об этом сообщает разведка Великобритании в Twitter.

Там отметили, что российская авиация продолжает атаковать силы ООС. Также российские убийцы уничтожают украинскую инфраструктуру, что ослабит возможности ВСУ сопротивляться.

"Несмотря на переориентацию сил и средств тылового обеспечения для поддержки операций на Донбассе, российские силы, вероятно, продолжат сталкиваться с проблемами недостаточного морального духа и недостатком припасов и личного состава", — подчеркнули в разведке.

Напомним, в Луганской области армия Российской Федерации накапливает технику и людей для прорыва, но это не удается.

Читайте также:

Как выглядят после российского нападения города Ирпень и Буча

Как выглядят после российского нападения города Ирпень и Буча
Следующая публикация