Британская разведка рассказала о планах и проблемах России на Донбассе

Британская разведка рассказала о планах и проблемах России на Донбассе

Российские убийцы уничтожают украинскую инфраструктуру, что ослабит возможности ВСУ.

Британская разведка опубликовала новый отчет о планах российских убийц на украинском Донбассе. Там отметили, что пока этот регион является приоритетным для оккупантов.

Об этом сообщает разведка Великобритании в Twitter.

Там отметили, что российская авиация продолжает атаковать силы ООС. Также российские убийцы уничтожают украинскую инфраструктуру, что ослабит возможности ВСУ сопротивляться.

"Несмотря на переориентацию сил и средств тылового обеспечения для поддержки операций на Донбассе, российские силы, вероятно, продолжат сталкиваться с проблемами недостаточного морального духа и недостатком припасов и личного состава", — подчеркнули в разведке.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine — 7 April 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/hscOPIh85K — Ministry of Defence (@DefenceHQ) Август 7, 2022

Напомним, в Луганской области армия Российской Федерации накапливает технику и людей для прорыва, но это не удается.

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