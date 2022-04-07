Арестович объяснил, почему украинцев не предупредили о войне, хотя заранее о ней знали

Также советник руководителя ОП рассказал, как РФ выбирала дату вторжения.

После начала войны стало известно, что власти знали точный день вторжения России на территорию Украины.

Однако украинцев о начале полномасштабной войны руководство страны не уведомило. В интервью ISLND TV советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему гражданам не сказали, что война начнется:

"Почему нельзя было объявить Украине, что Россия точно нападает, когда мы уже знали, что нападает. Потому что начался бы массированный выход беженцев и они бы забили все дороги, это было бы 8, 10, 12 миллионов человек и армия не прошла бы в районы обороны. Это полный паралич дорог. В этом случае это очень желательная ситуация для российского военного руководства и в этой ситуации мы, наверное, проигрывали войну и левобережье все – потому что с левого берега пошли бы на правый. Было бы забито все. Никоим образом мы не справились бы с этой ситуацией. Единственный выход – танками давить собственных граждан, расстреливать, чтобы пройти через мосты… И теперь вопрос – какое решение мы должны были принять? Либо умолчать, либо оставить парализованной страну, или, наверное, сдать левобережье… По всем сценариям, которые я лично считал с другими специалистами, мы не вытягивали войну, если бы мы объявили, что война начнется", — прокомментировал Арестович.

Кроме того, до начала полномасштабной войны России против Украины в СМИ называли несколько дат возможного вторжения. Арестович объяснил, как РФ выбирала даты нападения:

"Был ультиматум в конце первого дня вторжения. Перед вторжением они не выдвигали требований. Начали планировать эту операцию в декабре 2020 года. Это было уже принято решение. А даты переносились так – 26 декабря 2021 у них была первая готовность оперативная, они не успели просто реализовать.Они переносят на 18 января. Потом они опять же не успевают, новогодние праздники, они бы сбили все. Потом они, кажется, 12 или 16 февраля, но китайцы говорят, что "Олимпиада, не мешайте". Потом они ставят, был вариант 21, 22, 23 и все же утром 24 февраля. Через 14 часов после начала был ультиматум, сдавайтесь и т.д.. Наш президент ответил: "русский корабль иди.." — прокомментировал Арестович.

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