В Украине открыли чатбот єВорог, куда можно сообщить об убийцах в Буче, Ирпене, Гостомеле

В Украине открыли чатбот єВорог, куда можно сообщить об убийцах в Буче, Ирпене, Гостомеле

Благодаря полученной от украинцев информации можно будет найти и наказать оккупантов.

В Украине заработал чатбот єВорог, куда можно сообщить о лицах, совершавших зверства на территории оккупированных городов Киевщины.

Об этом сообщают в Министерстве цифровой трансформации.

"После освобождения Киевщины весь мир увидел геноцид, который совершали российские палачи над мирными украинцами. Зло должно быть наказано, а жизнь каждого из этих бесчеловечных, продолжающих существовать, — превратиться в ад. Если вам удалось зафиксировать на фото, видео или на кадрах с системы видеонаблюдения лица российских чудовищ, совершавших геноцид в городах Киевской области — присылайте в новый раздел чатбота єВорог», — говорится в сообщении.

Как сообщить об убийцах в чате есть єВорог

Перейдите в чатбот естьєВорог с главного экрана Действия или по ссылке https://t.me/evorog_bot

Авторизируйтесь в боте через Действие

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Выберите город и отправьте всю информацию: геолокацию, фото/видео и описание

"Благодаря вашей информации мы сделаем «известными» на весь мир тех, что творил геноцид украинцев и поставим вечное клеймо на всю их семью и потомков", — обращаются к украинцам в Министерстве.

Напомним, что число погибших от рук российских оккупантов в Буче на Киевщине растет каждый день. По состоянию на среду, 6 апреля, было обнаружено 320 тел. 90% людей погибли из-за расстрелов, у них шаровые ранения. Тела местных жителей находятся в частных усадьбах, парках, скверах, братских могилах.