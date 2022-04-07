В Україні відкрили чатбот єВорог, куди можна повідомити про вбивць у Бучі, Ірпені, Гостомелі

В Україні відкрили чатбот єВорог, куди можна повідомити про вбивць у Бучі, Ірпені, Гостомелі

Завдяки отриманій від українців інформації можна буде знайти і покарати окупантів.

В Україні запрацював чатбот єВорог, куди можна повідомити про осіб, які чинили звірства на території окупованих міст Київщини.

Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації.

"Після звільнення Київщини весь світ побачив геноцид, який вчиняли російські кати над мирними українцями. Зло має бути покаране, а життя кожного із цих нелюдів, які продовжують існувати, — перетворитися на пекло. Якщо вам вдалося зафіксувати на фото, відео або на кадрах із системи відеоспостереження обличчя російських потвор, що чинили геноцид у містах на Київщині — надсилайте в новий розділ чатботу єВорог", - йдеться в повідмленні.

Як повідомити про вбивць у чатботі єВорог

Перейдіть у чатбот єВорог із головного екрана Дії або за посиланням https://t.me/evorog_bot

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Виберіть місто та надішліть всю інформацію: геолокацію, фото/відео та опис

"Завдяки вашій інформації ми зробимо «відомими»‎ на весь світ тих, що чинив геноцид українців і поставимо вічне клеймо на всю їхню родину та нащадків", - звертаються до українців у Міністерстві.

Нагадаємо, що кількість загиблих цивільних від рук російських окупантів у Бучі на Київщині зростає кожен день. Станом на середу, 6 квітня, було знайдено 320 тіл. 90% людей загинули через розстріли, у них кульові поранення. Тіла місцевих мешканців знаходять у приватних садибах, парках, скверах, братських могилах.