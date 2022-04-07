Британська розвідка розповіла про плани та проблеми Росії на Донбасі

Британська розвідка розповіла про плани та проблеми Росії на Донбасі

Російські вбивці знищують українську інфраструктуру, що послабити можливості ЗСУ.

Британська розвідка опублікувала новий звіт про плани російських вбивць на українському Донбасі. Там зазначили, що поки цей регіон є пріоритетним для окупантів.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії у Тwitter.

Там зазначили, що російська авіація продовжує атакувати сили ООС. Також російські вбивці знищують українську інфраструктуру, що послабити можливості ЗСУ чинити опір.

"Попри переорієнтацію сил та засобів тилового забезпечення для підтримки операцій на Донбасі, російські сили, ймовірно, продовжать стикатися з проблемами недостатнього морального духу та нестачею припасів та особового складу", - наголосили у розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 April 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/hscOPIh85K — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 7, 2022

Нагадаємо, у Луганській області армія Російської Федерації накопичує техніку і людей для прориву, але їм це не вдається.

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