Офицер КГБ Беларуси подорвался на мине на границе с Украиной — СМИ

Офицер КГБ Беларуси подорвался на мине на границе с Украиной — СМИ

После этого местность обследовали и обнаружили еще десять мин.

На границе Украины с Белоруссией обнаружили мины. На одной из них подорвался офицер КГБ.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

Так, в местных телеграм-каналах стали сообщать, что у границы с Украиной подорвались на мине то ли сотрудники КГБ, то ли пограничники или природоохранные инспекторы.

Один из источников белорусского издания сообщил, что погиб сотрудник местного КГБ, подполковник Андрей Р.

По информации очевидцев, УАЗ, в котором находился сотрудник КГБ, подорвался на мине в зоне отселения, возле села Белая Сорока Наровлянского района Гомельской области РБ.

"Это белорусская территория, откуда там мины? Но есть информация, что водителя просто разорвало на части. После этого местность обследовали и обнаружили еще десять мин. Откуда они - пока неизвестно", — сказал источник.

Официальной информации о гибели людей не поступало. Государственные СМИ РБ, в частности, мозырская газета "Жыццё Палесся", некрологов не публиковали.

Напомним, что в Польше задержаны двое граждан Беларуси по подозрению в шпионаже. Они собирали данные о польских военных объектах и технике стратегического значения. В настоящее время белорусов поместили под стражу.