Офіцер КДБ Білорусі підірвався на міні на кордоні з Україною - ЗМІ

Офіцер КДБ Білорусі підірвався на міні на кордоні з Україною - ЗМІ

Після цього місцевість обстежили і виявили ще десять мін.

На кордоні України з Білорусю знайшли міни. На одній з них підірвався офіцер КДБ.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода"

Так, у місцевих телеграм-каналах стали повідомляти, що біля кордону з Україною підірвалися на міні чи то співробітники КДБ, чи то прикордонники чи природоохоронні інспектори.

Одне з джерел білоруського видання повідомило, що загинув співробітник місцевого КДБ, підполковник Андрій Р.

За інформацією очевидців, УАЗ, в якому перебував співробітник КДБ, підірвався на міні в зоні відселення, біля села Біла Сорока Наровлянського району Гомельської області РБ.

"Це білоруська територія, звідки там міни? Але є інформація, що водія просто розірвало на шматки. Після цього місцевість обстежили і виявили ще десять мін. Звідки вони поки що невідомо", - сказало джерело.

Офіційної інформації про загибель людей не надходило. Державні ЗМІ РБ, зокрема мозирська газета "Жыццё Палесся", некрологів не публікували.

Нагадаємо, що у Польщі затримали двох громадян Білорусі за підозрою у шпигунстві. Вони збирали дані про польські військові обʼєкти та техніку стратегічного значення. Наразі білорусів помістили під варту.