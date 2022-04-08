Евросоюз и Канада увеличат финансирование военной помощи Украине

ЕС и Канада в целом предоставят до 3 миллиардов.

Евросоюз и Канада решили увеличить финансирование предоставления Украине военной помощи.

ЕС дополнительно выделит 500 млн евро. Об этой инициативе главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

"После быстрого одобрения это увеличит до 1,5 млрд евро в поддержку Украины военной техникой от ЕС", — написал Мишель в Twitter.

Канада в новом бюджете на 2022-23 годы предусматривает 1,5 млрд долларов на финансирование покупки оружия и новых кредитов для Украины. Об этом в Twitter написал депутат парламента Канады Иван Бейкер.

"Министр финансов Христя Фриланд подала федеральный бюджет Канады. Он включает в себя дополнительные 500 миллионов долларов в 2022-23 годах для предоставления дальнейшей военной помощи Украине и до 1 миллиарда долларов новых кредитных ресурсов для Украины. Канада будет рядом с украинцами до их победы", — отметил Бейкер.

Фриланд сообщила, что вопрос предоставления Украине дополнительной помощи начали рассматривать еще до вторжения России.

"С первого дня, когда мы начали работать над бюджетом, эта программа роста всегда была в центре наших забот. А потом Владимир Путин вторгся в Украину", — констатировала Фриланд.

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