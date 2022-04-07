Евросоюз ввел жесткие санкции против России

Российским кораблям и коммерческому транспорту запрещено пересекать границы ЕС.

В четверг, 7 апреля, Евросоюз ввел новый пакет санкций против России из-за того, что она пошла войной против Украины.

Что предполагают новые санкции ЕС:

запрещен импорт угля из РФ;

запрещено продавать России оружие и высокотехнологичные товары;

российским кораблям запрещено заходить в порты ЕС;

российским и белорусским транспортным компаниям запрещена деятельность в ЕС;

ЕС заморозил счета российких банков на своей территории;

персональные санкции введены против российских бизнесменов, работников служб безопасности, военнослужащих;

под санкции попали российские предприятия, связанные с войной в Украине.

Напомним, более семи тысяч санкций уже наложены на Россию из-за того, что она пошла войной против Украины. Цивилизованные страны, кажется, начали собственное соревнование, кто из них больше всего навредит неадекватной России. Эксперты оценили, наступит ли от санкций конец экономике России.

На Россию наложены уже более 8 тысяч санкций

Читайте также: