Євросоюз запровадив жорсткі санкції проти Росії

Російським кораблям та комерційному транспорту заборонено перетинати кордони ЄС.
У четвер, 7 квітня, Євросоюз запровадив новий пакет санкцій проти Росії через те, що вона пішла війною проти України.
Що передбачають нові санкції ЄС:
- заборонений імпорт вугілля з РФ;
- заборонено продавати Росії зброю та високотехнологічні товари;
- російським кораблям заборонено заходити в порти ЄС;
- російським та білоруським транспортним компаніям заборонена діяльність в ЄС;
- ЄС заморозив рахунки низки російських банків на своїй території;
- персональні санкції запроваджено проти російських бізнесменів, пропагандистів, працівників служб безпеки, військовослужбовців;
- під санкції потрапили російські підприємства, що пов'язані з війною в Україні.
Документ має бути офіційно опубліковано у п'ятниці, 8 квітня. Відтоді й наберуть чинності санкції.
Нагадаємо, понад сім тисяч санкцій вже накладені на Росію через те, що вона пішла війною проти України. Цивілізовані країни, здається, розпочали власне змагання, хто з них найбільше нашкодить неадекватній Росії. Експерти оцінили, чи настане від санкцій кінець економіці Росії.
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