Євросоюз запровадив жорсткі санкції проти Росії

Російським кораблям та комерційному транспорту заборонено перетинати кордони ЄС.

У четвер, 7 квітня, Євросоюз запровадив новий пакет санкцій проти Росії через те, що вона пішла війною проти України.

Що передбачають нові санкції ЄС:

заборонений імпорт вугілля з РФ;

заборонено продавати Росії зброю та високотехнологічні товари;

російським кораблям заборонено заходити в порти ЄС;

російським та білоруським транспортним компаніям заборонена діяльність в ЄС;

ЄС заморозив рахунки низки російських банків на своїй території;

персональні санкції запроваджено проти російських бізнесменів, пропагандистів, працівників служб безпеки, військовослужбовців;

під санкції потрапили російські підприємства, що пов'язані з війною в Україні.

Документ має бути офіційно опубліковано у п'ятниці, 8 квітня. Відтоді й наберуть чинності санкції.

Нагадаємо, понад сім тисяч санкцій вже накладені на Росію через те, що вона пішла війною проти України. Цивілізовані країни, здається, розпочали власне змагання, хто з них найбільше нашкодить неадекватній Росії. Експерти оцінили, чи настане від санкцій кінець економіці Росії.

На Росію накладені вже понад 8 тисяч санкцій

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