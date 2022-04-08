Євросоюз та Канада збільшать фінансування військової допомоги Україні

ЄС та Канада загалом нададуть до 3 мільярдів.

Євросоюз та Канада вирішили збільшити фінансування надання Україні військової допомоги.

ЄС додатково виділить 500 млн євро. Про цю ініціативу голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.

"Після швидкого схвалення це збільшить до 1,5 мільярда євро на підтримку України військовою технікою від ЄС", - написав Мішель у Twitter.

Канада в новому бюджеті на 2022-23 роки передбачає 1,5 млрд доларів на фінансування купівлі зброї та нових кредитів для України. Про це у Twitter написав депутат парламенту Канади Іван Бейкер.

"Міністр фінансів Христя Фріланд подала федеральний бюджет Канади. Він включає додаткові 500 мільйонів доларів у 2022-23 роках для надання подальшої військової допомоги Україні та до 1 мільярда доларів нових кредитних ресурсів для України. Канада буде поруч із українцями до їхньої перемоги", - зазначив Бейкер.

Фріланд повідомила, що питання надання Україні додаткової допомоги почали розглядати ще до вторгнення Росії.

"Від першого дня, коли ми почали працювати над бюджетом, ця програма зростання завжди була в центрі наших турбот. А потім Володимир Путін вторгся до України", - констатувала Фріланд.

У Гаазі заговорили про імовірну вимогу затримати Путіна

Читайте також: