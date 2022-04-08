Зеленський пообіцяв жорстку відповідь окупантам на Донбасі

ЗСУ уважно стежать за підкріпленням, яке отримують окупанти на цій ділянці фронту.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська армія готова відбити наступ російських військ на Донбасі.

Про це він говорив під час свого звернення увечері в четвер, 7 квітня.

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За його словами, ЗСУ уважно стежать за підкріпленням, яке отримують окупанти на цій ділянці фронту.

“Підрозділи окупантів на цьому напрямку активізуються й отримують нові сили з Росії. Ми все це бачимо. Аналізуємо кожен крок ворога. І будемо відповідати. Жорстко”, - запевнив президент.

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 43-го дня війни

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що битва за Донбас буде ключовою та визначить подальший хід війни.

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