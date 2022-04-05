Зеленский наградил 152 украинских героев, из них троих – посмертно

Три украинских героя получили награды посмертно.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении 152 украинских защитников, из них трое – посмертно.
Об этом глава государства сказал в своем видеообращении ночью 5 апреля.
"Традиционно перед записью этого обращения я подписал указ о награждении наших украинских героев. Государственными наградами отмечены 152 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них трое – посмертно", – сказал Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский предупредил о "еще более жестокой активности оккупантов на восточном и южном направлениях".
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