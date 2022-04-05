Зеленский наградил 152 украинских героев, из них троих – посмертно

Зеленский наградил 152 украинских героев, из них троих – посмертно

Три украинских героя получили награды посмертно.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении 152 украинских защитников, из них трое – посмертно.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении ночью 5 апреля.

"Традиционно перед записью этого обращения я подписал указ о награждении наших украинских героев. Государственными наградами отмечены 152 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них трое – посмертно", – сказал Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 40-го дня войны

Ранее Владимир Зеленский предупредил о "еще более жестокой активности оккупантов на восточном и южном направлениях".

Читайте также: