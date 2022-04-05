Зеленский выступит на Совбезе ООН и обратится к парламенту Испании

Зеленский выступит на Совбезе ООН и обратится к парламенту Испании

Президент Украины будет рассказывать о зверствах российских оккупантов и призвать усилить санкции против РФ.

Во вторник, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский выступит с обращением перед Совбезом ООН, а также перед парламентом Испании.

"На этой неделе продолжаю выступления с обращениями к парламентам народов мира. Сегодня была Румыния. Поблагодарил румынский народ за теплое отношение к нашим переселенцам. Это правда. Призвал к большим санкциям против России. Говорил и о том, что лидерство Румынии незаменимо для обеспечения безопасности в Черноморском регионе и для восстановления справедливости в Европе в целом. Завтра буду выступать с обращением к парламенту Испании. А также в Совбезе ООН", — сказал Зеленский в ночном видеообращении 5 апреля.

Ранее постоянная представительница Великобритании при ООН Барбара Вудворд сообщила, что 5 апреля состоится заседание Совбеза ООН относительно преступлений оккупантов в Буче.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала исключить Российскую Федерацию из Совета ООН по правам человека. США также попросят Генассамблею ООН отстранить Россию от Совета ООН по правам человека из-за жестоких убийств мирных жителей Киевской области.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 40-го дня войны

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