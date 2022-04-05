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Зеленський виступить на Радбезі ООН та звернеться до парламенту Іспанії

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Зеленський виступить на Радбезі ООН та звернеться до парламенту Іспанії

Кирило Тимошенко / Facebook

Президент України розповідатиме про звірства російських окупантів та закликатиме посилити санкції проти РФ.

У вівторок, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський виступить зі зверненням перед Радою безпеки ООН, а також перед парламентом Іспанії.

"Цього тижня продовжую виступи зі зверненнями до парламентів народів світу. Сьогодні була Румунія. Подякував румунському народу за тепле ставлення до наших переселенців. Це правда. Закликав до більших санкцій проти Росії. Казав і про те, що лідерство Румунії незамінне для гарантування безпеки в Чорноморському регіоні та для відновлення справедливості в Європі в цілому. Завтра виступатиму зі зверненням до парламенту Іспанії. А також у Раді Безпеки ООН", - сказав Зеленський у нічному відеозверненні 5 квітня.

Раніше постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд повідомила, що 5 квітня відбудеться засідання Радбезу ООН щодо злочинів окупантів у Бучі.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала виключити Російську Федерацію із Ради ООН з прав людини. США також попросять Генасамблею ООН відсторонити Росію від Ради ООН з прав людини через жорстокі вбивства мирних жителів Київської області.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 40-го дня війни

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