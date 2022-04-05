Зеленський нагородив 152 українських героїв, із них трьох – посмертно

Три українські герої отримали нагороди посмертно.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 152 українських захисників, із них троє – посмертно.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні вночі 5 квітня.

"Традиційно перед записом цього звернення я підписав указ про нагородження наших українських героїв. Державними нагородами відзначені 152 військовослужбовці Збройних Сил України, із них троє – посмертно", – сказав Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 40-го дня війни

Раніше Володимир Зеленський попередив про "ще більш жорстоку активність окупантів на східному та південному напрямках".

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