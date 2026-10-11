У Польщі потролили Путіна через дизельну угоду зі США

Радослав Сікорський / © Associated Press

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Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив про повідомлення про нестачу палива навіть у Москві та нагадав про пошкодження російських нафтопереробних потужностей.

Про це йдеться у його публікації у соціальній мережі X.

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За його словами, посольство повідомило про брак палива навіть у Москві, яка, як правило, має пріоритет при розподілі ресурсів усередині Росії.

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Сікорський також вказав на повідомлення про пошкодження близько 50% російських нафтопереробних потужностей внаслідок українських ударів. На цьому тлі, зазначив голова польського зовнішньополітичного відомства, постає питання, звідки Росія зможе взяти додаткові обсяги дизеля для іноземних покупців.

«Отже, звідки візьмуться надлишки для експорту?"— написав він, поставивши під сумнів практичну реалізацію планів з нарощування постачань.

Дизельна угода між США та РФ — що відомо

9 жовтня Трамп оголосив про домовленість із президентом Росії Володимиром Путіним про постачання російського дизельного пального на американський та інші ринки.

Несподіваний крок стався просто під час переговорів української команди з американськими представниками про завершення війни.

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Рішення Трампа обурило Київ на тлі смертельної атаки по Запоріжжю.

«Сьогодні Росія подякувала за зняття санкцій на експорт дизелю, скинувши п’ять КАБів на житлові будинки у Запоріжжі», — прокоментував президент Володимир Зеленський.

Тим часом у Конгресі США готують двопартійний законопроєкт, який має заблокувати будь-які закупівлі російської нафти. Конгресмен-республіканець Дон Бейкон підтримав ініціативу колеги Браяна Фіцпатріка та назвав рішення Дональда Трампа щодо закупівлі російського дизельного пального серйозною помилкою.

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