П’ятеро українських військових удостоєні звання Героя України.

Президент підписав указ про нагородження державними нагородами.
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 344 військовослужбовців ЗСУ. Ще пʼятеро захисників вітчизни стали Героями України.
Про це глава держави повідомив у своєму зверненні увечері в четвер, 7 квітня.
Відповідні укази президент підписав перед записом цього звернення.
“Щиро вдячний за службу кожному нашому захиснику. Щиро вдячний кожній нашій захисниці! Щиро вдячний за сміливість Українському народу”, - сказав президент.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна потребує більше зброї для того, щоб змусити російські війська залишити нашу державу.
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