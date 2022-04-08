Подоляк рассказал, как сейчас проходит переговорный процесс с Россией

Подоляк рассказал, как сейчас проходит переговорный процесс с Россией

Он отметил, что переговоры со страной-агрессором позволяют решить вопросы гуманитарных коридоров.

Переговорный процесс между делегациями Украины и России идет постоянно. Есть встречи, когда делегации напрямую между собой встречаются, подводятся какие-то промежуточные итоги. А есть постоянный онлайн процесс, в котором участвуют рабочие группы – дипломатическая, юридическая, военная.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина.

Для Украины переговорный процесс важен, поскольку он дает возможность заключить такое формульное соглашение, в рамках предложенного президентом Зеленским механизма, когда Украина не только будет тет-а-тет разговаривать с Россией о войне и мире, но будет это делать в присутствии других влиятельных государств.

По его словам, этот процесс позволяет определить базовые параметры формульного документа о гарантиях безопасности.

Он также отметил, что после зверств российских оккупантов в Буче, есть некоторое изменение переговорного фона.

"Это не вопрос собственно ведения переговоров, а эмоциональный фон, на котором эти переговоры ведутся. Украинское общество сейчас с гораздо большим негативом относится к любой переговорной концепции, касающейся РФ. Российскую Федерацию в мире все сильнее не воспринимают как цивилизованное государство, которое живет по правилам цивилизации", – сказал он.

Подоляк также подчеркнул важность и в дальнейшем продолжать переговорный процесс, поскольку он позволяет решать гуманитарные вопросы.

"Президент не раз уже говорил, что переговорный процесс должен идти в любом случае, потому что он все-таки позволяет решать вопросы гуманитарных коридоров, обмена пленных. То есть, чтобы попытаться все-таки в рамках переговорного процесса вернуть Россию в адекватное состояние из точки зрения правил и обычаев ведения войны", – говорит он.

Напомним, Михаил Подоляк считает, что любое временное перемирие с Россией – это путь к дальнейшей эскалации и войне.

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