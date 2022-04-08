Россияне пытаются наступать на Авдеевском направлении: атаки врага отбиты

На Марьинском направлении идут бои.

Российская армия в течение суток 7 апреля предприняла несколько попыток атаковать на Авдеевском направлении в Донецкой области, но успеха не претерпела.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Он подчеркнул, что все атаки армии страны-агрессора России украинские военнослужащие отбили. "Также враг пытается атаковать на Очеретинском, Марьинском, Торецком и Бахмутском направлениях. Безуспешно", - добавил глава Донецкой области.

По словам Кириленко, на Марьинском направлении бои ведутся, а ситуация на фронте не изменилась.

Кроме того, в ночь на 8 апреля враг предпринял попытку обстрелять Очеретинскую и Торецкую общины. Впрочем, сегодня утром под удар кафиров попала Авдеевская община. Известно об одном погибшем и одном раненом человеке. Также повреждено не менее пяти домов.

Как сообщалось, Генштаб информировал, что армия Российской Федерации сосредотачивает свои усилия в Донецкой области, в том числе на захвате Мариуполя. К слову, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, десять единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника.

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