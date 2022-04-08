"Никакого временного перемирия с Россией не будет" — Подоляк

"Никакого временного перемирия с Россией не будет" — Подоляк

Подоляк отметил, что временное перемирие с Россией – путь к войне.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что любое временное перемирие с Россией – это путь к дальнейшей эскалации, поэтому об этом даже не может быть и речи.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, переговорный процесс между украинской и российской сторонами не прекращается.

"Временное перемирие с Российской Федерацией – это всегда путь к дальнейшей эскалации и войне. Его не может быть. Необходимо застолбить такие условия, которые не позволят РФ даже думать о том, чтобы стрелять по территории Украины или переходить наши границы. Временное перемирие" я – это стимулирование РФ к дальнейшим агрессивным действиям", — подчеркнул он.

Подоляк также отметил, что без реальных превентивных механизмов предупреждения войны никакие договоренности не будут действовать.

"Мы на это не пойдем, это принципиальный вопрос", – подчеркнул он.

Напомним, Подоляк заявил, если Россия стремится продемонстрировать готовность к диалогу с Украиной, она должна снизить градус вражды.

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