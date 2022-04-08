"Жодного тимчасового перемир'я з Росією не буде" - Подоляк

"Жодного тимчасового перемир'я з Росією не буде" - Подоляк

Подоляк зазначив, що тимчасове перемир'я з Росією – шлях до війни.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що будь-яке тимчасове перемир'я з Росією – це шлях до подальшої ескалації, тому про це навіть не може бути мови.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, переговорний процес між українською та російською сторонами не припиняється.

"Тимчасове перемир'я з Російською Федерацією – це завжди шлях до подальшої ескалації і війни. Його не може бути. Необхідно застовпити такі умови, які не дозволять РФ навіть думати про те, щоб стріляти по території України або переходити наші кордони. Тимчасове перемир'я – це стимулювання РФ до подальших агресивних дій", - наголосив він.

Подоляк також зазначив, що без реальних превентивних механізмів попередження війни жодні домовленості не діятимуть.

"Ми на це не підемо, це принципове питання", - підкреслив він.

Нагадаємо, Подоляк заявив, якщо Росія прагне продемонструвати готовність до діалогу з Україною, вона має знизити градус ворожнечі.

Читайте також: