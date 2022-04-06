У Кремлі заявили, що не мають намірів вбивати Зеленського

У Кремлі заявили, що не мають намірів вбивати Зеленського

Наразі відомо про більше десяти замахів на життя президента України.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російська влада не збирається вбивати президента України Володимира Зеленського.

Про це пише російське пропагандистське видання РИА Новости.

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Так, відповідаючи на питання про наміри російської влади вбити Зеленського, Пєсков сказав: "Ні, це неправда".

Крім того, за словами прессекретаря Путіна, Росія зацікавлена ​​в тому, щоб Зеленський погодився на висунуті Росією на переговорах умови, через які РФ нібито хоче "покласти край військовій операції".

Слід зазначити, що раніше Кремль також неодноразово запевняв, що не збирається нападати на Україну.

Нагадаємо, за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, президент України Володимир Зеленський пережив вже більше десяти спроб замахів на його життя (інформація станом на 9 березня).

У суботу, 26 березня, про замахи на життя вищого керівництва повідомив радник міністра оборони Маркіян Лубківський. За його словами, цього разу хотіли вбити Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Цим займалася ПВК "Вагнер". Докази на ліквідацію вищого керівництва України мають спецслужби, а Міжнародний суд їх отримає.

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