Зеленський прокоментував замахи, які готував проти нього Кремль

Зеленський прокоментував замахи, які готував проти нього Кремль

Питанням безпеки займається охорона президента.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував численні замахи, які готувалися проти нього спецслужбами Російської Федерації.

Про це голава держави розповів в інтерв'ю російським ЗМІ.

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Зеленський, відповідаючи на запитання російських журналістів, розповів, охорона займається цими питаннями та усуненням проблемних елементів, які приходять сюди на "полювання".

Нагадаємо, за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, президент України Володимир Зеленський пережив вже більше десяти спроб замахів на його життя (інформація станом на 9 березня).

У суботу, 26 березня, про замахи на життя вищого керівництва повідомив радник міністра оборони Маркіян Лубківський. За його словами, цього разу хотіли вбити Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Цим займалася ПВК "Вагнер". Докази на ліквідацію вищого керівництва України мають спецслужби, а Міжнародний суд їх отримає.

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