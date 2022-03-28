Зеленский прокомментировал покушения, которые готовил против него Кремль

Зеленский прокомментировал покушения, которые готовил против него Кремль

Вопросом безопасности занимается охрана президента.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал многочисленные покушения, которые готовились против него спецслужбами Российской Федерации.

Об этом глава государства рассказал в интервью российским СМИ.

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Зеленский, отвечая на вопросы российских журналистов, рассказал, что охрана занимается этими вопросами и устранением проблемных элементов, которые приходят сюда на "охоту".

Напомним, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, президент Украины Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушения на его жизнь (информация по состоянию на 9 марта).

В субботу, 26 марта, о покушениях на жизнь высшего руководства сообщил советник министра обороны Маркиян Лубкивский. По его словам, в этот раз хотели убить Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля. Этим занималась ППК "Вагнер". Доказательства ликвидации высшего руководства Украины имеют спецслужбы, а Международный суд их получит.

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