Зеленский назвал три главных цели Украины в войне с Россией

Глава государства подчеркнул, что за свою каденцию президента он хочет завершить войну, чтобы не было сотни тысяч погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно как можно быстрее сократить количество жертв, сократить сроки войны и чтобы РФ отвела свои войска на компромиссные территории.

Об этом глава государства рассказал в интервью российским СМИ.

"Пусть вернутся туда ( Донбасса – ред.). Я понимаю, что заставить Россию полностью освободить территорию невозможно, это приведет к Третьей мировой войне. Я прекрасно все понимаю и осознаю. Поэтому я и говорю: это компромисс. Вернитесь туда, из чего все началось, и там попробуем решить вопрос Донбасса, сложный вопрос Донбасса", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что за свою каденцию президента он хочет завершить войну, которую развязала Россия. Чтобы не было сотни тысяч погибших гражданских и военных украинцев.

"Смотрите, мне не 70 лет – вы поймете, о чем я. Мне не 70 лет, у меня точно есть время. Но я здесь ненадолго, и после меня придет достойный мужчина. Я хочу закончить эту войну, не хочу, чтобы у нас были сотни тысяч погибших. Я этого не хочу. И потому силового нападения я не рассматривал – ни на Донбасс, ни на Крым. Потому что глубоко понимаю, сколько тысяч людей наших погибло. И какова была бы цена этих территорий, пусть даже отвоеванных", — подчеркнул Зеленский.

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