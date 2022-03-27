Зеленський назвав три головні цілі України у війні з Росією

Голова держави наголосив, що за свою каденцію президента він хоче завершити війну, аби не було сотні тисяч загиблих.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно якнайшвидше максимально скоротити кількість жертв, скоротити терміни війни та щоб РФ відвела свої війська на компромісні території.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю російським ЗМІ.

"Нехай повернуться туди (Донбасу - ред.). Я розумію, що змусити Росію повністю звільнити територію неможливо, це призведе до Третьої світової війни. Я чудово все розумію і усвідомлюю. Тому я й говорю: це компроміс. Поверніться туди, з чого все почалося, і там спробуємо вирішити питання Донбасу, складне питання Донбасу", - сказав Зеленський.

Голова держави наголосив, що за свою каденцію президента він хоче завершити війну, яку розв'язала Росія. Аби не було сотні тисяч загиблих цивільних та військових українців.

"Дивіться, мені не 70 років – ви зрозумієте, про що я. Мені не 70 років, у мене точно є час. Але я тут ненадовго, і після мене прийде гідний чоловік. Я хочу закінчити цю війну, не хочу, щоб у нас були сотні тисяч загиблих. Я цього не хочу. І тому силового нападу я не розглядав – ні на Донбас, ні на Крим. Бо глибоко розумію, скільки тисяч людей наших загинуло. І якою була б ціна цих територій, нехай навіть відвойованих", - підкреслив Зеленський.

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