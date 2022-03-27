Двома коридорами вдалося евакуювали понад тисячу людей - Верещук

Евакуація відбувалася у Донецькій та Луганській областях.

У неділю, 27 березня, працювали два гуманітарні коридори для Донецької та Луганської областей. Вдалося евакуювати 1099 людей.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Донецька область

Із Маріуполя до Запоріжжя на власному автотранспорті за добу дісталися 586 людей.

15 автобусів доїхали до блокпосту на в'їзді до Бердянська і завтра зранку мають бути подані до місця зборів для евакуації – вулиця Мелітопольське шосе, 27, – біля міського спорткомплексу.

У Бердянську на вулиці Мелітопольське шосе, 87-Б, для маріупольців працює безкоштовна дозаправка.

У Бердянську працюють гуманітрані штаби для допомоги маріупольцям:

3-62-76, 3-52-52

(097) 551-59-17

(050) 439-75-29.

Для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у Запорожжі:

(095) 220-41-11

(067) 220-41-12

0-800-503-508

Луганська область

Гуманітарним коридором з Рубіжного до Бахмута вдалося евакуювати 513 людей з міст Рубіжне, Лисичанськ, Северодонецьк та Попасна.

Вдалося також витягти людей зі сховища під руїнами хлібзаводу та зі сховища школи №5.

"Жінки, діти, літні люди та люди з інвалідністю були врятовані завдяки героїзму патрульних поліції Луганської області. Попри порушення режиму тиші з боку окупаційних військ, вони витягли усіх людей. В іншому випадку усі 155 людей були просто приречені на жахливу смерть в підземному укритті. Дякую також голові Луганської обласної військової адміністрації, який працював над організацією цієї рятувальної операції", - сказала Верещук.

У понеділок, 28 березня, гуманітарні коридори мають запрацювати на Маріупольському напрямку, в Сумській області.

Ірина Верещук про результати роботи гуманітарних коридорів за 27 березня

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