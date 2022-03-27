Зеленський назвав умову, за якої в Україні можна провести референдум

Зеленський назвав умову, за якої в Україні можна провести референдум

За словами президента, потрібно, щоб російська сторона почала привозити юристів, а не лише військових.

Проведення референдуму неможливе, коли в країні присутні війська чи збройні незаконні формування, чи законні формування іншої держави без будь-якого юридичного фундаменту.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю російським ЗМІ.

"Ніхто ніколи, з погляду конвенції, не зарахує результати референдуму, якщо біля країни перебувають війська чи збройні незаконні формування, чи законні формування іншої держави без будь-якого юридичного фундаменту. Це неможливо. Це те, що було у Криму. Який це референдум? Це може тільки знаєте для кого?.. Давайте проведемо референдум, а потім його ніхто не визнає. Чому? Бо були війська. Це нелегітимний процес", - зазначив він.

За словами Зеленського, потрібно, щоб російська сторона почала привозити юристів, або хоча б людей, які мають освіту юридичну, а не лише військових.

"І тому питання Донбасу....тому гарантії безпеки, тобто нейтральний статус, тому взаємна повага, де порушується питання мов… Не лише мов — культури, традиції, вони ж там порушують питання поваги ромів, хоча ми не повинні в це лізти як держава… Питання Донбасу та Криму обов'язково треба, щоб обговорювалися і вирішувалися, звичайно ж, тому не всі пункти я змахнув", - резюмував глава держави.

Також президент Володимир Зеленський пояснив, чому остаточно вирішувати компроміси на переговорах між Україною та РФ буде всеукраїнський референдум.

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