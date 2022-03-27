Зеленский назвал условие, при котором в Украине можно провести референдум

По словам президента, нужно, чтобы российская сторона начала привозить юристов, а не только военных.

Проведение референдума невозможно, когда в стране присутствуют войска или вооруженные незаконные формирования или законные формирования другого государства без какого-либо юридического фундамента.

Об этом глава государства рассказал в интервью российским СМИ.

"Никто никогда, с точки зрения конвенции, не засчитает результаты референдума, если на территории страны находятся войска или вооруженные незаконные формирования, или законные формирования другого государства без какого-либо юридического фундамента. Это невозможно. Это то, что было в Крыму. Какой это референдум? Это может только знаете для кого?.. Давайте проведем референдум, а потом его никто не признает. Почему? Потому что были войска. Это нелегитимный процесс", — сказал он.

По словам Зеленского, нужно, чтобы российская сторона начала привозить юристов или хотя бы людей, имеющих образование юридическое, а не только военных.

"И потому вопрос Донбасса... поэтому гарантии безопасности, то есть нейтральный статус, поэтому взаимное уважение, где поднимается вопрос языков... Не только языков — культуры, традиции, они же там поднимают вопросы уважения ромов, хотя мы не должны в это лезть как государство… Вопросы Донбасса и Крыма обязательно нужны, чтобы обсуждались и решались, конечно же, поэтому не все пункты я смахнул", — резюмировал глава государства.

Также президент Владимир Зеленский объяснил, почему окончательно решить компромиссы на переговорах между Украиной и РФ будет всеукраинский референдум.

Читайте также: