Возле Киева, в Черкасской области и еще нескольких регионах раздались взрывы

Возле Киева, в Черкасской области и еще нескольких регионах раздались взрывы

Информации о разрушенных объектах и людских потерях пока нет.

Вечером воскресенья, 27 марта, мощные взрывы прогремели возле Киева и в Черкасской области.

Об этом сообщают журналисты ТСН.ua.

Подробностей о взрывах, есть ли человеческие потери, пока нет.

Вечером очевидцы также сообщили о взрывах в Луцке, Ровно, Житомире, Харькове. Подробностей пока нет.

В большинстве регионов была объявлена воздушная тревога. Только в Киеве – трижды за вечер. В настоящее время воздушные тревоги в одних регионах постепенно отменяют, а в других - наоборот, объявляют.

"Снова тотальные ракетные удары по Украине. Луцк, Харьков, Житомир, Ровно. Каждый день все больше ракет. Мариуполь под ковровыми бомбардировками. У россиян больше нет языка, гуманизма, цивилизованности. Только ракеты, бомбы и попытки стереть с лица земли Украину. Европе это точно нравится?", - отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Очередные ракетные удары россиян по нашим, украинским городам. Варвары считают нежелание Запада закрывать наше небо слабостью демократии и вседозволенностью. Это очевидно. И чем дольше наши партнеры колеблются, тем больше будет ракет и становится наглой диктатура. Закройте наконец-то небо", - призвал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Ирина Верещук о результатах работы гуманитарных коридоров за 27 марта

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