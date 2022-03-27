В Киеве, Луцке, Ровно, Житомире, Черкасской области слышны взрывы

В городском совете советуют оставаться в укрытиях и не распространять фото и видео в Сети.
В Луцке слышны мощные взрывы. Над городом вздымается дым. Предварительно было слышно два взрыва.
Мэр Луцка Игорь Полищук призвал горожан оставаться в укрытиях и не распространять фото и видео в социальных сетях.
"Уважаемые лучане и жители общества! Оставайтесь в укрытиях! Прошу не публиковать фото и видео взрывов и другую информацию!", — написал городской голова.
Заметим, что перед этим в ряде западных областях объявили воздушную тревогу.
В Волынской областной военной администрации уточнили, что по инфраструктурному объекту в Луцке нанесли ракетный удар. В результате возник пожар. Больше информации апока нет.
Местные СМИ и очевидцы сообщают, что взрывы также раздаются в Киеве, Ровно, Житомире, Черкасской области, подробностей пока нет. Во многих регионах Украины в эти минуты идет воздушная тревога.
Напомним, в субботу, 26 марта, западные области Украины подверглись массированным ракетным обстрелам РФ. В частности, Россия выпустила ракеты по Ровенской, Волынской, Львовской областях.
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