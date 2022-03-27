У Києві, Луцьку, Рівному, Житомирі, на Черкащині чути вибухи

У Києві, Луцьку, Рівному, Житомирі, на Черкащині чути вибухи

У міській раді радять лишатися в укриттях та не поширювати фото та відео у Мережі.

У Луцьку чути потужні вибухи. Над містом здіймається дим. Попередньо, було чути два вибухи.

Мер Луцька Ігор Поліщук закликав містян залишатися в укриттях та не поширювати фото та відео у соціальних мережах.

"Шановні лучани та жителі громади! Залишайтеся в укриттях! Прошу не публікувати фото і відео вибухів та іншу інформацію!", - написав міський голова.

Зауважимо, перед цим у низці західних областях оголосили повітряну тривогу.

У Волинські обласній військовій адміністрації уточнили, що по інфраструктурному об'єкту у Луцьку завдали ракетного удару. Внаслідок цього виникла пожежа. Більше інформації немає.

Місцеві ЗМІ та очевидці повідомляють, що вибухи також лунають у Києві, Рівному, Житомирі, Черкаській області, подробиць поки немає. У багатьох регіонах України в ці хвилини триває повітряна тривога.

Нагадаємо, у суботу, 26 березня, західні області України зазнали масованих ракетних обстрілів РФ. Зокрема, Росія випустили ракети по Рівненській, Волинській, Львівській областях.

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