У Києві, Луцьку, Рівному, Житомирі, на Черкащині чути вибухи

У міській раді радять лишатися в укриттях та не поширювати фото та відео у Мережі.
У Луцьку чути потужні вибухи. Над містом здіймається дим. Попередньо, було чути два вибухи.
Мер Луцька Ігор Поліщук закликав містян залишатися в укриттях та не поширювати фото та відео у соціальних мережах.
"Шановні лучани та жителі громади! Залишайтеся в укриттях! Прошу не публікувати фото і відео вибухів та іншу інформацію!", - написав міський голова.
Зауважимо, перед цим у низці західних областях оголосили повітряну тривогу.
У Волинські обласній військовій адміністрації уточнили, що по інфраструктурному об'єкту у Луцьку завдали ракетного удару. Внаслідок цього виникла пожежа. Більше інформації немає.
Місцеві ЗМІ та очевидці повідомляють, що вибухи також лунають у Києві, Рівному, Житомирі, Черкаській області, подробиць поки немає. У багатьох регіонах України в ці хвилини триває повітряна тривога.
Нагадаємо, у суботу, 26 березня, західні області України зазнали масованих ракетних обстрілів РФ. Зокрема, Росія випустили ракети по Рівненській, Волинській, Львівській областях.
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