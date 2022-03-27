Війну затягує лише Путін та його оточення - Зеленський

Гаранти нічого не підписуватимуть, поки в Україні стоять війська.

Для того, щоб провести всеукраїнський референдум, Росія має вивести свої війська, а Путін затягує цей процес.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю російським ЗМІ.

"Чи братимуть участь у референдумі біженці, які покинули Україну? Звичайно. Ми маємо закордонні ділянки — все це працює, і на виборах це все було, на виборах президентських, парламентських — усе скрізь працює. Я із цим не бачу проблем. Але до цього моменту наші люди… <…> У нас зараз 90% населення хоче повернутися в перший день закінчення пострілів, тому що здебільшого мужики взагалі нікуди не поїхали. Виїхали жінки та діти. Звісно, ​​всі хочуть [нерозбірливо]. Тому домовленість має бути у нас із президентом Путіним. Гаранти нічого не підписуватимуть, якщо в нас стоять війська. Чому я вважаю, що війну можна швидко закінчити — і тягне лише Путін та його оточення…

Бо… Джонсон, Байден, Дуда, Ердоган? Хто сяде про щось говорити, якщо стоять війська? Хто щось підпише? Нічого не буде, це неможливо. Тому не слід чекати змін у законі. Тому коли російська сторона [каже] давайте спочатку змінимо закон, а потім виведемо танки... Політичні процеси, що не глибоко розуміють, з точки зору закону. Тому ми домовитися маємо з президентом Російської Федерації, а щоб домовитися, йому треба своїми ногами виходити звідти, де він там є — і прийти на зустріч до мене в будь-яку точку світу, крім... Вважаю безпредметною зустріч у Білорусі, Росії, Україні, і зустрічі наших делегацій це ще раз наголошують. Вони більше політично безпредметні. Це три конфліктуючі сторони на сьогодні, так чи інакше. Тому: ось ми зустрілися, ми з ним домовилися, цього достатньо нашого з ним договору з підписами, з печатками, хоч кров'ю. Цього достатньо, щоб розпочати процес виведення військ. Війська мають бути виведені, гаранти все підпишуть, і все. Це все працюватиме далі. Далі ратифікація у парламенті, референдум кілька місяців, а потім зміни до конституції", - зазначив Зеленський.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що переговори з РФ щодо припинення війни йдуть важко і поки що цей процес не такий, як би хотілося Україні. В ОПУ наголосили, що українська сторона дотримується принципових позицій у перемовинах. Це припинення вогню, максимально швидке виведення російських військ із території України, територіальна цілісність і суверенітет України.

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