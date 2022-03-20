Зеленський: "Якби Україна була членом НАТО, війна б не почалася"

Він закликав Альянс показати свою підтримку Україні і зупинити загибель мирного населення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не почала б війну, якби Україна була членом НАТО.

Про це заявив голова держави в ефірі американського телеканалу CNN.

"Якби ми були членом НАТО, війна б не почалася. Я хотів би отримати гарантії безпеки для моєї країни, для мого народу", - заявив президент.

За словами Зеленського, якщо Північноатлантичний Альянс хоче, щоб Україна стала членом договору, то потрібно надати допомогу зараз, тому що щодня гинуть люди.

"Якщо члени НАТО готові бачити нас в Альянсі, то зробіть це негайно, Але якщо ви не готові зберегти життя нашому народу, якщо ви просто хочете побачити, як ми знаходимося між двома світами, якщо ви хочете бачити нас в цьому сумнівному становищі, коли ми не розуміємо, чи можете ви прийняти нас чи ні - ви не можете поставити нас в цю ситуацію, ви не можете змусити нас бути в цій невизначеності", - зазначив він.

Також Зеленський наголосив, що є компроміси, на які Україна не може піти в переговорах з Путіним. Це, зокрема, стосується територіальної цілісності України. Він підкреслив, що Росія "не може насильно отримати прихильність громадян іншої країни".

Володимир Зеленський звернувся до політиків і громадян Швейцарії

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