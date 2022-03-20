Зеленський збільшив фінансування армії на понад 67 млрд гривень

Збільшення фінансування відбуватиметься за рахунок кредитної підтримки з боку Великої Британії.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", який передбачає збільшення фінансування Збройних сил України на 67,56 млрд грн.

Про це йдеться на сайті Верховної Рада України.

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Збільшення фінансування відбуватиметься за рахунок зовнішніх запозичень, зокрема офіційної кредитної підтримки обороноздатності Збройних сил України, яку Україні надає Велика Британія.

Кошти в обсязі 67,56 млрд грн будуть спрямовані у спеціальний фонд Міністерства оборони України за бюджетною програмою "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання".

Як зазначається, за ці кошти Україна збирається закупити у британських постачальників два протимінні кораблі. Також ці гроші мають покрити доставку та обслуговування, спільного будівництва восьми ракетних катерів, доставку та встановлення систем озброєння на існуючі кораблі, спільне будівництво фрегату, а також консультаційну та технічну підтримку будівництва військово-морської інфраструктури, включаючи доставку обладнання.

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