НБУ перерахував на потреби військових понад 12,2 млрд грн

На спецрахунку залишилося 71 млн грн.

Національний банк України вже перерахував на потреби військових понад 12,2 млрд грн.

Станом на 19 березня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить близько 71 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано понад 12,3 млрд грн в еквіваленті. Зокрема майже 3,6 млрд грн надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки:

https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

Про рахунок для гуманітарних потреб

Станом на 19 березня 2022 року залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, становить близько 290 млн грн.

Для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки:

https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine

Нагадаємо, у НБУ попередили українців про нові схеми аферистів в умовах війни.

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