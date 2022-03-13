В Україні ожив міжбанківський валютний ринок

Міжбанківський валютний ринок поступово відновлює роботу.

Національний банк України фіксує відновлення операцій між банками на валютному ринку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України на поточному тижні фіксує відновлення операцій між банками на валютному ринку. Обсяги цих операцій поки що є незначними – близько 10 млн доларів США на день в еквіваленті, але це важливе підґрунтя для подальшого налагодження роботи ринкових механізмів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попри війну, яка триває на наших теренах, Національний банк зацікавлений у тому, щоб банки якомога активніше працювали саме між собою.

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