Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

СБУ затримала інформаторів рф у Харкові, Одесі та Сєвєродонецьку

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
СБУ затримала інформаторів рф у Харкові, Одесі та Сєвєродонецьку

СБУ

Усі зрадники та агенти затримані і дають свідчення СБУ. 

Служба безпеки України затримала інформаторів рф у Харкові, Одесі та Сєвєродонецьку.

Про це повідмляють у телеграм-каналі відомства. 

За минулу добу (12 березня) на території України було затримано кілька інформаторів, які збирали для окупантів розвідувальну інформацію. 

У Харківській області СБУ викрила чоловіка, який збирав дані про дислокацію та маршрути руху ЗСУ, а також координати об’єктів інфраструктури, щоб окупанти здійснювали по ним ракетно-бомбові удари.

Також затримали подружжя, яке співпрацювало з ворожими спецслужбами: чоловік допомагав коригувати обстріли, а жінка пропагувала в соцмережах ідеї «руського миру».

В Одесі затримано агента, який збирав інформацію про захисні оборонні споруди, які сили самооборони облаштували в області. 

У Луганській області місцева жителька допомагала ворожим військам бомбити Сєвєродонецьк. 

Усі ці зрадники та агенти затримані і дають свідчення СБУ. 

Нагадаємо, що осійські окупанти навмисно вкидаються дані про нібито зрадників і диверсантів серед українських захисників. Зокрема публікуються їхні прізвища, номера авто – із закликом негайно затримати.

Наступна публікація