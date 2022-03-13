СБУ затримала інформаторів рф у Харкові, Одесі та Сєвєродонецьку

Усі зрадники та агенти затримані і дають свідчення СБУ.
Служба безпеки України затримала інформаторів рф у Харкові, Одесі та Сєвєродонецьку.
Про це повідмляють у телеграм-каналі відомства.
За минулу добу (12 березня) на території України було затримано кілька інформаторів, які збирали для окупантів розвідувальну інформацію.
У Харківській області СБУ викрила чоловіка, який збирав дані про дислокацію та маршрути руху ЗСУ, а також координати об’єктів інфраструктури, щоб окупанти здійснювали по ним ракетно-бомбові удари.
Також затримали подружжя, яке співпрацювало з ворожими спецслужбами: чоловік допомагав коригувати обстріли, а жінка пропагувала в соцмережах ідеї «руського миру».
В Одесі затримано агента, який збирав інформацію про захисні оборонні споруди, які сили самооборони облаштували в області.
У Луганській області місцева жителька допомагала ворожим військам бомбити Сєвєродонецьк.
Усі ці зрадники та агенти затримані і дають свідчення СБУ.
Нагадаємо, що осійські окупанти навмисно вкидаються дані про нібито зрадників і диверсантів серед українських захисників. Зокрема публікуються їхні прізвища, номера авто – із закликом негайно затримати.