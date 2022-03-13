Росія поширює фейки про українських захисників - СБУ

Шановні громадяни, якщо ви маєте відомості про ДРГ, перш за все повідомляйте про це правоохоронців.
Російські окупанти навмисно вкидаються дані про нібито зрадників і диверсантів серед українських захисників. Зокрема публікуються їхні прізвища, номера авто – із закликом негайно затримати.
Про це повідомляє СБУ.
Часто такі "вкиди" спрямовані проти співробітників силових структур та військових. Мета очевидна – посіяти розбрат і спровокувати сутички та стрілянину між захисниками України.
"Тому СБУ закликає громадян вкрай уважно ставитися до поширення неперевіреної інформації, особливо, коли вона є анонімною. А представників правоохоронних структур і Територіальної оборони – ретельно перевіряти отримані дані. Шановні громадяни, якщо ви маєте відомості про ДРГ, перш за все повідомляйте про це правоохоронців. Бажано – із зазначенням контактного номеру телефону, аби інформацію можна було швидко перевірити та вжити необхідних заходів. Також інформацію можна надсилати на офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot. Вона буде перевірена", - йдеться у повідомленні.
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