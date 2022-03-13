У Новій Каховці зник активіст

Чоловік не виходить на зв’язок.

12 березня у Новій Каховці (Херсонська область) зник активіст Сергій Цигіпа.

Про це повідомила Олена Новицька на власній сторінці у Facebook.

"О 9.00 Сергій з Айсом (собака – ред.) пішов до Таврійську і зник. Зв'язок з ним втрачено", - написала Олена.

Нагадаємо, у Херсонській області російські війська взяли під контроль Нову Каховку. Напередодні тисячі людей вийшли на вулиці міста, щоб висловити свою підтримку Україні.

Тим часом у Херсоні тисячі людей вийшли на майдан Свободи. Вони скандують: “Херсон - це Україна” та “Додому, поки що живий”.

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