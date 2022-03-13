У Запоріжжі змінили тривалість комендантської години

Комендантська година діє в регіоні від 28 лютого.

Від понеділка, 14 березня, у Запоріжжі змінюється комендантська година.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Згідно з наказом начальника Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, вона діятиме від 20:00 до 05:00. До слова, комендантська година почала діяти в регіоні від 28 лютого — від 19:00 до 06:00.

За його словами, протягом комендантської години буде діяти спеціальний режим світломаскування.

"Закликаю: максимально обмежте своє перебування на вулицях і без нагальної потреби взагалі не виходьте з дому. Навіть у той час, коли комендантська година не діє. А у комендантську годину виходити з дому можна лише для того, щоб спуститися в укриття", - наголосив він.

Крім того, у Запорізькій області дозволили продавати алкогольні напої. Втім, за наказом, робити це можна від 10:00 до 14:00 у тих магазинах, які мають відповідну ліцензію.

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