ЗСУ збили ворожий безпілотник на Вінниччині

Ситуація у Вінницькому регіоні спокійна, бойові дії не ведуться.

Українські військові збили ворожий безпілотний літальний апарат тактичного рівня на Вінниччині.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Facebook.

"Сьогодні був збитий нашими військовими на території Вінницької області безпілотний літальний апарат тактичного рівня", - написав Борзов.

Він також підкреслив, що ситуація в регіоні спокійна, бойові дії не ведуться.

Сергій Борзов повідомив, що з Вінниці сьогодні виїде 20 тонн гуманітарної допомоги до Харкова.

Нагадаємо, в окупованому Бердянську попри погрози жителі вийшли на мітинг (відео).

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