ЗСУ збили ворожий безпілотник на Вінниччині

Ситуація у Вінницькому регіоні спокійна, бойові дії не ведуться.
Українські військові збили ворожий безпілотний літальний апарат тактичного рівня на Вінниччині.
Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Facebook.
"Сьогодні був збитий нашими військовими на території Вінницької області безпілотний літальний апарат тактичного рівня", - написав Борзов.
Він також підкреслив, що ситуація в регіоні спокійна, бойові дії не ведуться.
Сергій Борзов повідомив, що з Вінниці сьогодні виїде 20 тонн гуманітарної допомоги до Харкова.
Нагадаємо, в окупованому Бердянську попри погрози жителі вийшли на мітинг (відео).
Читайте також: