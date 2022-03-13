Російські окупанти обстріляли Яворівський полігон через злість - Подоляк

РФ злиться, що їй не вдається зламати Україну.
Яворівський полігон - це дуже відоме місце, де часто проходять навчання, а тому окупанти обстріляли його через злість.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк під час спільного телемарафону.
"Яворів – дуже відомий об’єкт, де постійно проходили міжнародні навчання. Крім того, там постійно перебувають і працюють практично в прямому ефірі іноземні журналісти, щоб показати мобілізаційний потенціал України. Ці удари - від люті та злості. Від того, що не вдається зламати країну і вже не вдасться. Зараз РФ спробує потужно вдарити по цивільних та інфраструктурних об'єктах, але і це у них не вийде", - сказав Подоляк.
Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки у Львівській області загинуло 35 осіб.
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