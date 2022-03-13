Обстріл полігону у Львівській області: загинуло 35 осіб

Понад сотню осіб отримали травми.

Внаслідок нічного обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки у Львівській області загинуло 35 осіб.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

“На жаль, ми втратили більше героїв: 35 осіб загинули в результаті обстрілу центру миротворчості та безпеки. Ще 134 з різним ступенем ураження перебувають у шпиталі”, - повідомив очільник області.

Станом на 12.00 неділі, 13 березня, всі пожежі на території Міжнародного центру ліквідовані. Втім, вибухотехніки продовжують обстежувати територію. Вже розібрали велику частину завалів.

“Від імені всієї Львівщини висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Ми не забудемо жодного Героя і не пробачимо жодного окупанта”, - наголосили у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч проти 13 березня окупанти обстріляли ракетами Міжнародний центр миротворчості та безпеки у Львівській області. Авіаудар здійснили з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратово. Загалом окупанти випустили більше 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет збили в повітрі.

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