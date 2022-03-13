Молдова починає приймати цифрові документи в "Дії"

Громадяни України тепер офіційно можуть пред'являти документи в застосунку на території Молдови.
Республіка Молдова починає приймати цифрові документи в застосунку "Дія".
Тепер українці можуть офіційно пред'являти документи в застосунку на території Республіки Молдова.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Впевнений, що це лише початок великої міжнародної історії Дія", - написав він.
Нагадаємо, українці вже подали 2 мільйони заявок на виплату 6500 грн єПідтримки.
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