Молдова починає приймати цифрові документи в "Дії"

Громадяни України тепер офіційно можуть пред'являти документи в застосунку на території Молдови.

Республіка Молдова починає приймати цифрові документи в застосунку "Дія".

Тепер українці можуть офіційно пред'являти документи в застосунку на території Республіки Молдова.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Впевнений, що це лише початок великої міжнародної історії Дія", - написав він.

Нагадаємо, українці вже подали 2 мільйони заявок на виплату 6500 грн єПідтримки.

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ТСН.ua



