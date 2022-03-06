В Україні запустили Дія TV: як працює

Українське телебачення тепер доступне в застосунку "Дія".

Для користувачів застосунку "Дія" запустили нову послугу - "Дія TV". Там транслюють марафон телеканалів, які об’єднались, щоб 24/7 висвітлювати війну Росії проти України.

Про це 6 березня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як скористатись послугою?

У застосунку оберіть "Послуги" та "Дія TV" .

. Трансляція почнеться автоматично .

. Сервіс доступний для користувачів iOS та Android .

. Але не забувайте оновлювати застосунок.

"Ви будете в курсі останніх новин будь де та будь коли. Згодом на "Дія TV" з'явиться дитячий контент, щоб трохи відволікти малечу", - написав Федоров.