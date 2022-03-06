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В Україні запустили Дія TV: як працює

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В Україні запустили Дія TV: як працює

Українське телебачення тепер доступне в застосунку "Дія".

Для користувачів застосунку "Дія" запустили нову послугу - "Дія TV". Там транслюють марафон телеканалів, які об’єднались, щоб 24/7 висвітлювати війну Росії проти України.

Про це 6 березня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як скористатись послугою? 

  • У застосунку оберіть "Послуги" та "Дія TV"
  • Трансляція почнеться автоматично
  • Сервіс доступний для користувачів iOS та Android
  • Але не забувайте оновлювати застосунок.

"Ви будете в курсі останніх новин будь де та будь коли. Згодом на "Дія TV" з'явиться дитячий контент, щоб трохи відволікти малечу", - написав Федоров.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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