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Молдова начинает принимать цифровые документы в "Дії"

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Молдова начинает принимать цифровые документы в "Дії"

ТСН.ua

Граждане Украины теперь могут официально предъявлять документы в приложении на территории Молдовы.

Республика Молдова начинает принимать цифровые документы в приложении "Дія".

Теперь украинцы могут официально предъявлять документы в приложении на территории Молдавии.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.

"Уверен, что это только начало великой международной истории Дія", – написал он.

Напомним, украинцы уже подали 2 миллиона заявок на выплату 6500 грн. Поддержки.

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