Молдова начинает принимать цифровые документы в "Дії"

Граждане Украины теперь могут официально предъявлять документы в приложении на территории Молдовы.
Республика Молдова начинает принимать цифровые документы в приложении "Дія".
Теперь украинцы могут официально предъявлять документы в приложении на территории Молдавии.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.
"Уверен, что это только начало великой международной истории Дія", – написал он.
Напомним, украинцы уже подали 2 миллиона заявок на выплату 6500 грн. Поддержки.
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